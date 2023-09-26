فلسطين اليوم

دمر حريق ضخم أكبر مساجد مدينة إسكلستونا السويدية، اليوم الثلاثاء، بعد أقل من ثلاث ساعات على اندلاعه.

وبحسب السلطات المحلية، فقد فشلت فرق الإطفاء في إنقاذ المبنى الأساسي، فيما ما تزال محاولاتها جارية للسيطرة على الحريق ومنعه من تدمير مبنيين ملحقين بالمسجد.

ومن جانبها، أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق بالحريق المتعمد، مؤكدة أنه ما يزال من المبكر الحديث عن أسباب اندلاع الحريق بانتظار نتائج التحقيق.

وتم تخصيص نحو خمس عشرة مركبة، وطائرات بدون طيار لمساعدة العناصر في أعمال الإطفاء.

ومن ناحيته، قال مسؤول الاتصال في المسجد أنس دينيش: "إن الحريق اندلع جراء هجوم على المصلين".

وذكر دينيش، أن هناك تهديدات سابقة تلقاها المسجد والأسرة التي تعيش بجوار المسجد، وعن تعرض أفرادها لاعتداءات خلال العام الماضي، ما أدى إلى تقديم عدة بلاغات للشرطة.

وقال مصدر : "هناك وجود لخلافات سابقة امتدت لأكثر من عام حول المسجد".

ويُشار إلى أن ملكية المسجد تعود في السابق لأحد الاتحادات، ولكن خلافات مالية واتهامات بالاختلاس، أدت في نهاية الأمر إلى بيع المسجد لمالك جديد.