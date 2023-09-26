الإعلام العبري: إطلاق النار تجاه "الجيش" على حدود غزة سينتهي بكارثة..!

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 26-9-2023، أن تكرار حوادث إطلاق النار تجاه جيش الاحتلال على حدود غزة سينتهي بكارثة.

وقال مراسل القناة الـ13 العبرية ألموغ بوكير: "إن حوادث إطلاق النار تجاه الجيش "الإسرائيلي" على حدود غزة بأنها في النهاية ستنتهي بكارثة".

وزعم مراسل الصحيفة العبرية: "خلال 3 أيام أطلق 4 فلسطينيين النار على قوات الجيش "الإسرائيلي" عند حدود غزة وعادوا إلى منازلهم أحياء". بحسب زعمه.

وأضاف: "يجب تصفيتهم بمجرد إطلاقهم النار على "الجيش الإسرائيلي"، إنها ليست فوضى، وليست أعمال شغب، إنها محاولة لقتل القوات المتواجدة قرب السياج". وفق قوله.

كما زعم المراسل قائلاً: "حتى الآن سياسة الرد لدينا مقيدة، إلى حد يسمح لهم بالعودة مرة أخرى ومحاولة إيذاء الجنود، كما أن مهاجمة موقع فارغ لـ"حماس" هو رد مخزي". بحسب قوله.