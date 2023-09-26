كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء.

ودعت الهيئة، المسافرين إلى التواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

كما دعتهم إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال في حال سفرهم مع أحد الوالدين.





































