بالأسماء.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، طالت عدداً من المواطنين، قبل أن تقتادهم إلى مراكز التحقيق.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشبان موسى ياسر النجار، وعز عبد المجيد الناطور، وبلال خالد زغلول، وقسام محمد الصيفي، خلال اقتحامها بلدة سلواد شرق رام الله فجر اليوم.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال: "إن قوات (الجيش والشاباك وحرس الحدود) اعتقلت خلال الليل 5 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية وصادرت أسلحة"، وفق زعمه.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام المدن والقرى الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلتين، وتشن حملات اعتقالات للمواطنين بذرائع واهية تهدف إلى التنغيص على حياتهم وطردهم من بلادهم والاستيلاء على ممتلكاتهم.