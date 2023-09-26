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روسيا تسقط مسيرة أوكرانية
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 26-9-2023، إسقاط مسيرة أوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق مقاطعة كورسك.
وقالت الوزارة في بيان لها: "تم في الساعة 05:30 تقريبا من صباح اليوم 26 سبتمبر إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم وصفته بـ"إرهابي" باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية".
وأضافت: "أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت المسيرة التي أطلقتها القوات الأوكرانية، فوق مقاطعة كورسك الروسية.