روسيا تسقط مسيرة أوكرانية

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 26-9-2023، إسقاط مسيرة أوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق مقاطعة كورسك.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تم في الساعة 05:30 تقريبا من صباح اليوم 26 سبتمبر إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم وصفته بـ"إرهابي" باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضافت: "أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت المسيرة التي أطلقتها القوات الأوكرانية، فوق مقاطعة كورسك الروسية.