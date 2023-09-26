قتلى ومفقودون في فيضان نهر بالمكسيك

فلسطين اليوم

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، وفُقد 9 آخرون في ولاية خاليسكو في غرب المكسيك، أمس الإثنين، إثر فيضان نهر جراء هطول أمطار غزيرة.

وقال مدير الحماية المدنية في الولاية، خوان إغناسيو أرويو فيراستيغوي: "إن أمطارا غزيرة هطلت بين الساعة الخامسة صباحا (الساعة 11 صباحا بتوقيت غرينيتش) والسابعة صباحا (الساعة 13 بتوقيت غرينيتش)".

وأضاف المدير: "هناك 9 أشخاص في عداد المفقودين و7 قتلى"، موضحاً أن هذه حصيلة أولية".

وأشار إلى أن حوالي 100 من عناصر الإنقاذ يبحثون عن المفقودين.

وكان قد أدى هطول الأمطار إلى فيضان نهر إل كانغريخو الذي غمرت مياهه المنازل في بلدة أوتلان حيث يعيش حوالي 60 ألف نسمة.

جدير ذكره أنه تمّ العثور على جثث بعض الضحايا على بعد أكثر من 6 كيلومترات من حيث كانوا.