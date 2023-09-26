حادثة صادمة.. اغتيال رئيس فريق كولومبي لكرة القدم لهذا السبب..!

فلسطين اليوم

أكد نادي تيغرس المنتمي لدوري الدرجة الثانية الكولومبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مقتل رئيسه إدغار بايز بعيار ناري بعد هزيمة للفريق بملعبه يوم السبت الماضي.

وقالت وسائل إعلام محلية: "إن بايز (63 عاما) كان عائدا للمنزل بسيارة برفقة ابنته عقب الخسارة 3-2 أمام أتليتيكو وقتله شخصان على دراجة نارية بالقرب من الاستاد".

وبحسب وسائل الإعلام، فقد نجت ابنته من الحادث دون ضرر وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.

وقال النادي في بيان له: "إن عائلة تيغرس والمجتمع الرياضي في حالة انهيار بعد هذا الحادث".

وأوضح أنه ستقف الفرق الرياضية دقيقة صمت حدادا على بايز في الجولتين القادمتين من المباريات.