سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، يقدم لكم فريق العمل في موقع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، اسعار صرف العملات، وتحديداً سعر الدولار مقابل الليرة السورية، حيث شهدت الساعات الأخيرة إقبالًا كبيرًا من الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوريين على البحث عن سعر صرف الدولار في سوريا في السوق السوداء اليوم السبت.

سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرافة

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو اليوم الثلاثاء 26سبتمبر عند 11704.87 ليرة، داخل مصرف سورية المركزي.

سعر الدولار في نشرة الصرف

ووفقًا لنشرة الصرف، سجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك مستوى 10900 ليرة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

بقي سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء بدمشق واللاذقية وطرطوس مستقرا عند مستوى 13700 ليرة للشراء، و13800 ليرة للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الليرة السورية في السوق السوداء بحلب مستوى 13800 ليرة للشراء، و13900 ليرة للبيع، وأيضًا في حمص وحماة ودرعا والسويداء.

وسجل سعر الدولار في سوريا اليوم بمدينة إدلب بالسوق السوداء مستوى 13900 ليرة للشراء، و14000 ليرة للبيع، وأيضًا في عفرين وإعزاز والباب ومنبج والرقة.

حقق سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم بالسوق السوداء بالحسكة والقامشلي ودير الزور، مستوى 14000 ليرة للشراء، و14100 ليرة للبيع.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

وبحسب التعاملات، فإن 100 دولار في مصرف سورية المركزي اليوم تبلغ 1.90 مليون ليرة.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وصل سعر العملة الأوروبية اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء داخل سوريا إلى 14650 ليرة للشراء، و14750 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

ثبت سعر صرف الليرة التركية اليوم في سوريا عند مستوى 500 ليرة للشراء، و510 ليرات للبيع.