أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

سعر غرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، تحظى أسعار الذهب باهتمام واسع في مصر، حيث يعتبر سعر الذهب من أكثر الكلمات التي يتم البحث عنها عبر محرك غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي الاخرى، ويرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" سعر الذهب في مصر عيار 21 و 24 و18، كي يتسنى لكم الاطلاع على سعر الذهب مقابل الجنيه المصري كما جاء في احدث التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء25-9-2023.

سعر غرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

وارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء26 سبتمبر أيلول 2023، بشكل طفيف في سعر البيع بقيمة 10 جنيهات للغرام.

وتتراوح أسعار المصنعية في الذهب في مصر بين 70 و200 جنيه حسب المشغولات نفسها وتضاف على سعر الغرام.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 2519 جنيها للبيع و2526 جنيها للشراء، مقابل 2514 جنيها للبيع و2526 جنيها للشراء، وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1889 جنيها للبيع و1894 جنيها للشراء، مقابل 1886 جنيها للبيع و1894 جنيها للشراء.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما عن سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17632 جنيها للبيع و17680 جنيها للشراء.

عالمياً، أغلقت أسعار الذهب أمس الجمعة على ارتفاع بالرغم من ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما يعكف المستثمرون على تقييم قرارات بنوك مركزية كبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة