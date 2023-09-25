المقاولون يقتنص تعادلاً قاتلاً من أنياب الزمالك

فلسطين اليوم

اقتنص المقاولون العرب نقطة التعادل في الوقت القاتل من أنياب مضيفه الزمالك بنتيجة (1-1)، على ستاد القاهرة في الجولة الثانية للدوري المصري.



وسجل يوسف إبراهيم (أوباما) للزمالك في الدقيقة 83، وتعادل أحمد علاء لاعب المقاولون في الدقيقة 90+9.



وشهد اللقاء جدلا تحكيميا واسعا بعدما رفض الحكم أمين عمر احتساب ضربة جزاء للزمالك بعد تسديدة محمد أشرف (روقا) التي ردها مدافع المقاولون بيده بجانب إلغاء هدف سجله مصطفى شلبي.

وبهذا التعادل يرفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه الكولومبي خوان أوسوريو إلى نقطتين، بينما حصل المقاولون على أول نقطة بقيادة مدربه شوقي غريب.