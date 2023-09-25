مقاومون يستهدفون طائرات الاستطلاع بأجواء مخيم جنين

فلسطين اليوم

استهدف مقاومون، مساء اليوم الإثنين 25-9-2023، بالرصاص طائرات الاحتلال في أجواء مخيم جنين في شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن مقاومين استهدفوا طائرات الاحتلال الاستطلاعية أثناء تحليقها في أجواء مخيم جنين بصليات من الرصاص.

يُشار إلى أنه في العادة ما تستخدم قوات الاحتلال الطائرات المسيرة في مجال جمع المعلومات عن المقاومين وأماكن تواجدهم في مخيم جنين، حيث يقوم المقاومون بدورهم بالتصدي لهذه الطائرات وإسقاطها وإفشال مهامها.