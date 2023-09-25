الأول في فلسطين..منخفض جوي ماطر تتأثر به البلاد الأسبوع المقبل

فلسطين اليوم

توقع الراصد الجوي أيمن المصري، مساء اليوم الإثنين25/9/2023م، تأثر البلاد بمنخفض جوي ماطر مطلع الأسبوع القادم.

وبحسب الراصد المصري، فإن مؤشرات أولية تشير إلى أن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي ماطر الأسبوع القادم، يتخلله عدم استقرار جوي؛ سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وفرصة لسقوط الأمطار الرعدية في العديد من المناطق.

وأشار إلى أن شهر اكتوبر القادم على عكس المواسم السابقة سيكون مميز مطرياً كما ذكرنا سابقاً ان الخريف هذا العام سيكون نشط على شرق ووسط المتوسط، مبيناً أن فرصة العواصف المطرية ستكون عالية.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة أجواء صيفية حارة نسبياً، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو الدرجتين، بحسب دائرة الأرصاد الجوية.