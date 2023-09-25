فلسطين اليوم

صور زواج هالك هوجان من سكاي ديلي- صور زواج هالك هوجان، أحدث حدث زفاف هالك هوجان نجم المصارعة المتقاعد ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في الوطن العربي والجماهير العاشقة لحلبة المصارعة، الامر الذي جعل من صور زواج هالك هوجان من سكاي ديلي- صور زواج هالك هوجان، حدث عالمي وترند على مواقع التواصل الاجتماعي، لهذا متابعينا الكرام سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن صور زواج هالك هوجان من سكاي ديلي- صور زواج هالك هوجان، وذلك تماشيا مع عمليات البحث التى تشهدها محركات قوقل وغيرها من محركات البحث الأخرى بحثا عن صور زواج هالك هوجان من سكاي ديلي- صور زواج هالك هوجان.

هولك هوجان

صور زواج هالك هوجان من سكاي ديلي- صور زواج هالك هوجان، وأثار المصارع الأمريكي المحترف المتقاعد تيري جين بوليا الشهير بـ«هوجان» والبالغ من العمر 70 عامًا جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول نشطاء السوشيال ميديا مجموعة من الصور لـ حفل زفافه للمرة الثالثة، يوم الجمعة الماضي في ولاية فلوريدا.

وتساءل الكثيرون عن هوية السيدة التي تزوجها "هالك هوجان"، وما هو فارق العمر بينهما، ليتصدر اسم المصارع الأمريكي هوجان محركات البحث في جوجل خلال الساعات الماضية، فضلاً عن تصدره مواقع السوشيال ميديا، صور زواج هالك هوجان من سكاي ديلي- صور زواج هالك هوجان

صور زواج هالك هوجان

وفي مقالنا صور زواج هالك هوجان من سكاي ديلي- صور زواج هالك هوجان، تزوج نجم المصارعة WWE المتقاعد، هالك هوغان واسمه الحقيقي تيري بوليا، البالغ من العمر 70 عاماً، من مدربة اليوغا سكاي ديلي Sky Daily، البالغة من العمر 45 عاماً، في حفل صغير يوم الجمعة في كليرووتر بولاية فلوريدا، وفقاً لموقع TMZ.

وقد كشف هوغان عن خطوبته مع ديلي، في يوليو الماضي، أثناء إلقاء خطاب في حفل زفاف أصدقائهما المشتركين، كورين نيميك وسابرينا نوفا. وقال هوغان في مقطع فيديو- محذوف الآن- للخطاب الذي تمت مشاركته في الأصل على إنستغرام، وفقاً لشبكة CNN وصحيفة Los Angeles Times: "لقد طلبت من سكاي أن تتزوجني، وكانت مجنونة بما يكفي لتقول نعم"، صور زواج هالك هوجان من سكاي ديلي- صور زواج هالك هوجان

نشر هوغان صورة لنفسه وديلي على إنستغرام الشهر الماضي تكريماً ليوم ميلاده، وكتب جنباً إلى جنب مع لقطة له وديلي وهما يقفان معاً على أريكة مخملية حمراء: "70 عاماً أصغر من أي وقت مضى وأكثر سعادة من أي وقت مضى"، صور زواج هالك هوجان من سكاي ديلي- صور زواج هالك هوجان

صور زواج هالك هوجان من سكاي ديلي

وفي مقالنا صور زواج هالك هوجان من سكاي ديلي- صور زواج هالك هوجان، يُمثل زواج هوغان لسكاي ديلي، الزواج الثالث لنجم المصارعة المتقاعد. فقد تزوج أول مرة من ليندا هوغان من عام 1983 إلى عام 2009 ولديهما طفلان؛ بروك، 35 عاماً، ونيك، 33 عاماً. ثم تزوج من جينيفر مكدانيل في عام 2010، لكنه تقدم بطلب الطلاق في أكتوبر 2021.

وقد تحدث هوجان– الذي تقاعد من WWE في عام 2021– مؤخراً عن كيفية الحياة بأسلوب أكثر صحة قبل أن يبلغ السبعين من عمره، حيث كشف أنه أقلع عن العادات السيئة واتبع نظاماً عذائياً صحياً.

أعلن هالك هوجان عن زواجه للمرة الثالثة من سيدة تدعى "سكاي ديلي" تصغره بـ 25 عامًا أي تبلغ من العمر 45 عامًا وهي مدربة يوجا، وأقام حفل زفافه في إحدى الكنائس في حضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، صور زواج هالك هوجان من سكاي ديلي- صور زواج هالك هوجان

صور زواج المصارع السابق هالك هوغان من سكاي ديلي

وضمن مقالنا صور زواج هالك هوجان من سكاي ديلي- صور زواج هالك هوجان، من هي "سكاي ديلي" زوجة هوجان الثالثة، أقام المصارع هوجان حفل زفافه في إحدى الكنائس في حضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين من المصارع هوجان وخطيبته سكاي ديلي الذي تزوج منها التي تبلغ من العمر 45 عام والتي تتقارب مع عُمر نجلة المصارع هوجان والتي تدعى بروك، صور زواج هالك هوجان من سكاي ديلي- صور زواج هالك هوجان

وقد كشف هوغان عن خطوبته مع ديلي، في يوليو الماضي، أثناء إلقاء خطاب في حفل زفاف أصدقائهما المشتركين، كورين نيميك وسابرينا نوفا. وقال هوغان في مقطع فيديو- محذوف الآن- للخطاب الذي تمت مشاركته في الأصل على إنستغرام، وفقاً لشبكة CNN وصحيفة Los Angeles Times: "لقد طلبت من سكاي أن تتزوجني، وكانت مجنونة بما يكفي لتقول نعم"، صور زواج هالك هوجان من سكاي ديلي- صور زواج هالك هوجان









