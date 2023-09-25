الاحتلال يقرر تمديد اغلاق معبر بيت حانون "إيرز"

فلسطين اليوم

قررت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين25/9/2023م،تمديد إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" ليوم غدٍ الثلاثاء أمام حركة المواطنين والمرضى والعمال المتوجهين للداخل، بذرائع واهية.

وبحسب صحيفة يديعوت احرونوت "الاسرائيلية"، فإن سلطات الاحتلال قررت تمديد اغلاق معبر ايرز غداً.

بدورها، قالت قناة كان:" من المتوقع أن يبقى معبر إيريز مغلقاً مع قطاع غزة غداً بسبب استمرار التوتر على الحدود ، وهو ما سيمنع دخول 15 ألف عامل غزيّ للعمل في إسرائيل".