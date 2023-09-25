أكثر 7 دول عربية منتجة للخضراوات

فلسطين اليوم- وكالات

قدمت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، بيانات عن إحصائيات لزراعة الخضروات في الوطن العربي، وتضم القائمة 7 دول صحراوية كانت تُعتبر غير صالحة للزراعة.

تتميز الدول العربية بمناخ متنوع الفصول ملائم للزراعة، وبوفرة في الموارد المائية. وهذا ما يساعدها على زراعة محاصيل متنوعة يتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم.

واشتهرت بعض الدول العربية بإنتاج التمور وبعضها بإنتاج القمح والبعض الآخر بإنتاج الطماطم والخيار وغيرها

وبحسب بيانات منظمة "الفاو" كان نصيب كل دولة من الصادرات كما يلي:

الترتيب الدولة كمية الإنتاج

1 مصر 27 مليار دولار

2 الجزائر 23 مليار دولار

3 المملكة العربية السعودية 17 مليار دولار

4 المغرب 15 مليار دولار

5 السودان 14 مليار دولار

6 العراق 8 مليارات دولار

7 الإمارات العربية المتحدة 5 مليارات دولار

وحددت المنظمة 20 نوعا من الخضار كان في مقدمتها البنجر (جذر الشمندر) والجزر والفجل، وجاء في آخر الترتيب الكوسا والفلفل والطماطم..