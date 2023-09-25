الاحتلال يزعم اعتقال شابين عند السياج الحدودي شرق غزة

فلسطين اليوم- غزة

زعم جيش الاحتلال مساء اليوم الاثنين اعتقال شابين بعد اجتيازهما السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة.

واندلعت عصر اليوم مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال عند السلك الفاصل في ملكة، شرق غزة، حيث أصيب شاب برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" في منطقة ملكة شرقي مدينة غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية لقطاع غزة مجموعة من المواطنين تجمهروا في المكان.

ويحتج المواطنون في المناطق الحدودية على الحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة والاعتداءات المتواصلة على المسجد الاقصى المبارك.