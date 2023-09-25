الاحتلال يستهدف نقطة لـ"حماة الثغور" شرق مدينة غزة

فلسطين اليوم

استهدفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين25/9/2023م، نقطة تتبع لقوات "حماة الثغور" شرق مدينة غزة

وبحسب مراسلنا، فإن طائرات الاحتلال استهدفت نقطة حماة الثغور شرق حى الزيتون شرقي مدينة غزة بصاروخين على الأقل، دون أن يبلغ وقوع إصابات في المكان.

يذكر أن الاحتلال الصهيوني عاد منذ عدّة أيام إلى قصف مراصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة بصواريخ الطائرات المسيرة وبقذائف المدفعية، في محاولة لقمع التظاهرات على الحدود الشرقية للقطاع، التي خرجت منددة باعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى، والأسرى.