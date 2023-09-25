جامعة الأزهر بغزة تعلن استئناف الدراسة غداً الثلاثاء

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت جامعة الأزهر بغزة مساء اليوم الاثنين استئناف الدراسة في الجامعة غداً، بعد تعليق استمر يومين.

وقالت الجامعة في تصريح مقتضب: " أنه بناءً على التوافق الوطني برعاية القوى الوطنية والإسلامية، فقد تقرر استئناف الدراسة في الجامعة غداً الثلاثاء على أن يتم متابعة الأنشطة الطلابية وفقا لأنظمة الجامعة اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.

وكانت الجامعة أعلنت تعليق الدوام بشكل رسمي امس الأحد في أول أيام العام الدراسي (2023-2024)، واستمر التعليق أيضاً اليوم الاثنين.

وأوضحت الجامعة، أن هذا التعليق جاء لمنع الأطر الطلابية من تنفيذ فعالياتهم في استقبال الطلبة.