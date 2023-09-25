الرابطة الاسلامية تواصل زياراتها لمدراء المدارس الثانوية بخانيونس

فلسطين اليوم

تواصل الرابطة الاسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في فلسطين، اليوم الاثنين25/9/2023م، زياراتها لمدراء المدارس الثانوية بخانيونس، بهدف توطيد وتعزيز العلاقات بين إدارة المدرسة والرابطة، وعلى شرف الانطلاقة الجـ&ــادية الـ 36.

وتخللت الزيارات لِكَلٍّ من: مدرسة أحمد نمر حمدان، وكمال ناصر، ومحمد النجار، وعبدالله أبو ستة.

بدوره، أكد مسؤول مكتب الرابـ..ـطة بالإقليم أ.سالم شراب على أن هذه الزيارات تأتي في إطار توطيد العلاقات مع مدراء المدارس فيما يضمن مصلحة الطلبة، وتقديم الخدمات لهم وتسهيل سير العملية التعليمية.

من جانبه، شكر مدراء المدارس على هذه الزيارات، مُثمنين دور الرابطة الاسلامية في خدمة المسيرة التعليمية.

وفي ختام الزيارات، قدمت الرابطة الاسلامية درع الشكر والعرفان لإدارات المدارس لدورهم العظيم في خدمة الطلبة والوطن.