الرابطة الإسلامية تطلق مبادرة دعوية في محافظة غزة

فلسطين اليوم

أطلقت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الإثنين 25/9/2023 مبادرة دعوية حملت عنوان " المحافظة على الصلاة و المدوامة عليها " لطالبات الثانوية في مدرسة خليل النوباني على أن تعمم في كافة مدارس القطاع.

جاءت المبادرة بالتزامن مع برنامج تعزيز وغرس القيم الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم، وتستهدف المبادرة مئات الطالبات في مدارس القطاع.

وتتضمن المبادرة: "لقاءات دعوية، جوالات ميدانية ومسابقات هادفة" للحديث عن المحافظة على الصلاة و المداومة عليها.

وتحدث الأستاذ عبد الرحمن دحلان عن مفهوم الصلاة، أركانها، فروضها، أهميتها ومنزلة من يلتزم بها قائلاً: “الصلاة هي وسيلة مناجاة العبد لربه، وهي صلة بينهما ولا تصح إلا بالوضوء“.

وأكد دحلان على ضرورة الالتزام بمواقيت الصلاة و الالتزام بما جاء في القران الكريم و السنة النبوية من احكام و سنن لأداء فريضة الصلاة على أمثل وجه.

وبدورها أكدت منسقة ملف المدارس بمحافظة غزة أ.وفاء شلح الطالبات إلى ضرورة الالتزام بتعاليم الإسلام و أن يكونوا مثال للطالبات الملتزمات الخلوقات .













