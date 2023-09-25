أم الفحم: إصابة خطيرة لعامل سقط من علو

فلسطين اليوم

أصيب عامل، في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة، اليوم الإثنين 25/9/2023، جراء سقوطه عن ارتفاع داخل مكان عمله في محل تجاري بمدينة أم الفحم.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصاب بالمكان، ثم نقلته إلى مستشفى (هعيمك) بمدينة العفولة لمتابعة العلاجات الطبية اللازمة.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن المصاب شخص معروف بسمعته الطيبة بين الأهالي في المدينة، سقط أثناء عمله ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة الخطورة.