فلسطين اليوم

الخميس بدلاً من الأربعاء.. سبب تعديل موعد عطلة المولد النبوي في فلسطين، قررت الحكومة في جلستها الأسبوعية، تعديل العطلة لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف يوم الخميس بدلاً من الأربعاء، وقد سأل كثيرون عن سبب التعديل الذي طال عطلة المولد النبوي في فلسطين، لتصبح الخميس بدلاً من الأربعاء، وقد حاول فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، ايضاح سبب سبب تعديل موعد عطلة المولد النبوي في فلسطين.

سبب تعديل موعد عطلة المولد النبوي في فلسطين

وتحتفل الأمة الإسلامية سنوياً بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في الثاني عشر/ ربيع الأول/ 2023 ذكرى ميلاد الرسول في مكة المكرمة 750 ميلادي، ويعتبر في معظم الدول الإسلامية يوم عطلة للمدارس وموظفي القطاعي العام والخاص.

أعلنت الجهات الرسمية، اليوم الإثنين، موعد إجازة ذكرى المولد النبوي في فلسطين للعام 2023 - 1445. وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة والحكومة برام الله، بأن إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الخميس القادم 28 سبتمبر الجاري، بدلاً من الأربعاء، لربطها بإجازة يوم الجمعة .

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين- قد أعلن أن يوم السبت (16/9/2023) هو الأول من شهر ربيع الأول، وعليه تكون الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف في الثاني عشر من ربيع الأول لهذا العام، الموافق ليوم الأربعاء 27/9/2023.

وانتهز المفتي العام هذه المناسبة العطرة للتأكيد على دعوة المواطنين لإعمار المسجد الأقصى المبارك بالصلاة وشد الرحال إليه، خاصة في ظل التهديدات العدوانية لسلطات الاحتلال وغلاة المتطرفين والمستوطنين ضده.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

تختلف مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي من بلد إلى أخر، كما أنها تختلف من منطقة إلى أخرى ومن عائلة إلى أخرى، وتأتى مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في السعودية حيث انه يتم اغتنام الفرصة من المملكة للعمل على تجديد العهد وتعريف الأجيال بذكري مولد النبي صلي الله عليه وسلم، على النحو التالي:

التوجه للمساجد لأداء الصلوات والمشاركة في المحاضرات الدينية عن الرسول.

تزيين المنازل بالشعارات الخاصة بالمناسبة.

تقديم الصدقات والهبات للفقراء والمحتاجين.

تجمع المحتفلين في حلقات لتقديم الأناشيد والفنون التراثية.

تنظيم احتفالات عامة في المساجد والميادين العامة، التي تشمل عروضًا فنية وثقافية ومسرحية.

إقامة معارض فنية وثقافية تتناول حياة الرسول ورسالته.