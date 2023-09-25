روسيا تستدعي سفير بلغاريا

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، باستدعاء سفير بلغاريا لدى موسكو، أتاناس كريستين، إلى الوزارة، على خلفية طرد كهنة من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية من صوفيا.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تم في 25 سبتمبر الجاري استدعاء سفير بلغاريا أتاناس كريستين إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث أعربت موسكو له عن احتجاجها الشديد فيما يتعلق بطرد رئيس معبد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا واثنين من الكهنة من بلغاريا بذريعة بعيدة المنال وبطريقة تجديفية ومهينة".

ووصفت الوزارة الخطوة البلغارية بأنها "عمل استفزازي جديد للسلطات البلغارية"، والذي يتناسب تماما مع المبادئ التوجيهية الأوروبية الأطلسية الحالية "لمحاربة النفوذ الروسي"، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى عواقب غير سارة.

وأضافت الخارجية الروسية: "في الوقت نفسه، نحن على قناعة بأن خططهم الهادفة إلى تقويض الروابط الروحية وتقاليد الصداقة القائمة منذ قرون بين شعبي روسيا وبلغاريا، ليست لها أي آفاق ومحكوم عليها بالفشل".

ويُشار إلى أنه تم استدعاء كهنة معبد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا إلى دائرة الهجرة البلغارية، حيث تلقوا أمرا بمغادرة البلاد في غضون 24 ساعة كأشخاص يزعم أنهم يشكلون تهديدا لأمن بلغاريا.