فلسطين اليوم

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين 25/9/2023 إحتفالاً وذلك بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف في مدرسة خليل الرحمن بمحافظة الشمال.

وحضر الاحتفال الداعية أحمد ابو سلامة"، مسؤول ملف المدارس بالإقليم "الأستاذ عبد العزيز السكافي" ، مدير المدرسة "الأستاذ معين منصور " ولفيف من كادر الرابطة الإسلامية في الإقليم .

وتخلل الإحتفال درس عن سيرة النبي العطرة ،وفقرة مديح .

وذكر أبو سلامة أن يوم المولد النبوي هو يوم من أيام الله المباركة ، وهي مولد سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وبين أبو سلامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمثابة النور الذي ازال الظلام والجهل وأنه أول معلم للبشرية .

ودعا أبو سلامة الطلاب للمشاركة بشكل جماعي في مدح الرسول الأمين ، وحث على الاقتداء بأخلاقه وهديه وسنته الطاهرة .













