فلسطين اليوم

سعر الذهب اليوم بعد ارتفاع الدولار عالمياً.. العقود الفورية للذهب والدولار، تراجع سعر الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر 2023، بعد أن حقق مكاسب طفيفة الأسبوع الماضي، لذا يبحث المستثمرون والمهتمون عن سعر الذهب اليوم بعد ارتفاع الدولار عالمياً، ويسعى فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية لنشر سعر الذهب اليوم بعد ارتفاع الدولار.

سعر الذهب اليوم بعد ارتفاع الدولار عالمياً

إغلاق سابق: 1,925.46

طلب/عرض: 1,922.76/ 1,923.03

مدى يومي: 1,920.92 - 1,92

قام المستثمرون بتقييم قرار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، بجانب الكشف عن إمكانية وجود زيادات إضافية بأسعار الفائدة في الفترة القادمة، وهو ما حد من مكاسب المعدن الأصفر.

قال برافين سينغ، نائب الرئيس المساعد في شركة الوساطة الهندية "شاريخان"، إن انخفاض حيازات صناديق الذهب المتداولة في البورصة عالميًا (ETF) يظهر أن الطلب على الاستثمار في الذهب لا يزال ضعيفًا، مضيفًا أن الفائدة المرتفعة ستضغط على المعدن الثمين، وقال SPDR Gold Trust، أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم، إن ممتلكاته تراجعت يوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2020

تسمية



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سعر الذهب اليوم بعد ارتفاع الدولار عالمياً.. العقود الفورية للذهب والدولار

تراجعت عقود الذهب بنسبة 0.24% إلى 1940 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1921 دولار للأوقية،وارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 105.277 نقطة وبنسبة 0.02%.

الذهب عند التسوية

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات يوم الجمعة مع تقييم الأسواق مسار السياسة النقدية المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.3% أو ما يعادل 6 دولارات لتصل إلى 1945.6 دولار للأوقية، لتقلص خسائرها المحققة خلال الجلسة السابقة، وتنهي تعاملات الأسبوع دون تغيير.

سعر الذهب اليوم عالمياً وفي السوق السوداء

حذر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة من زيادة أسعار الفائدة حتى بعد التصويت لإبقاء سعر الفائدة القياسي ثابتًا الأسبوع الماضي، حيث قال ثلاثة من صانعي السياسة إنهم ما زالوا غير متأكدين مما إذا كانت معركة التضخم قد انتهت.

وقالت " سوزان كولينز" رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: "أتوقع أن تظل أسعار الفائدة أعلى، ولفترة أطول، من التوقعات السابقة، وليس مستبعدًا اللجوء لمزيد من التشديد". كما أشارت المحافظة بالبنك المركزي، ميشيل بومان، إلى احتمال وجود حاجة لإقرار زيادة أكثر من مرة واحدة بالفائدة، مما يدعم موقفها باعتبارها أحد أكثر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تشدداً.