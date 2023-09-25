فلسطين اليوم

ما حكم تتبع عيوب الناس؟ بعض الناس يقوم بتتبع عيوب الآخرين من إخوانه، ولكن ما حكم الإسلام فيمن يتتبع عيوب الآخرين، وهل هذا حرام؟

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تزويدكم بكافة الأحكام التي تتعلق بأمور الحياة اليومية بين المسلمين لما لها من أهمية للمسلمين.

ما حكم تتبع عيوب الناس؟

الإجابــة

يرى العديد من العلماء المسلمين أن حكم تتبع عيوب الناس، هو كما يلي:

وقال العلماء: "الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فقد جاء عن النبي -صلوات الله عليه- في العديد من الأحاديث التحذير من التماس عيوب الناس، والتفتيش عن عوراتهم".







ما حكم تتبع عيوب الناس؟

وأضاف العلماء: "عن أبي برزةَ الأسلمي، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: يا معشرَ من آمنَ بلسانِهِ، ولم يدخُلِ الإيمانُ قلبَهُ، لا تغتابُوا المسلمين، ولا تتبِعوا عوراتِهم؛ فإنَّه من اتَّبعَ عوراتِهم يتَّبعِ اللهُ عورتَهُ، ومن يتَّبعِ اللهُ عورتَهُ يفضَحْهُ في بيتِه. رواه أبو داود وغيره.

ما حكم تتبع عيوب الناس؟

وعن معاويةَ، قال: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إنَّكَ إن اتَّبعتَ عَوراتِ الناسِ أَفْسَدْتَهُم، أو كِدْتَ أن تُفْسِدَهُم.