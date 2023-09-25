مصر تحدد تاريخ الانتخابات الرئاسية وموعد الترشح والنتائج

فلسطين اليوم

حددت السلطات المصرية، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية بالإضافة إلى وقت فتح باب الترشح لهذا المنصب ، وقالت مصادر إن إجراء الانتخابات الرئاسية في سيتم في ديسمبر فيما فتح باب الترشح في أكتوبر المقبل

وأفادت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، مواعيد الانتخابات الرئاسية في مصر، لتجرى في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فيما سيتم فتح باب الترشح ما بين 5 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار وليد حمزة، إنه سيتم إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة وبدء الحملة الانتخابية رسميًا في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني.

حمزة أشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية ستُجرى في خارج مصر في أيام 1 و2 و3 ديسمبر/ كانون الأول، على أن تُجرى في داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من نفس الشهر وسيتم إعلان نتيجة الانتخابات في 18 ديسمبر/ كانون الأول. وفي حالة الإعادة سيتم التصويت خارج مصر في أيام 5 و6 و7 يناير/ كانون الثاني، وفي داخل مصر خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير/ كانون الثاني.