معروف: الحصار أفقد 400 مريض حياتهم وأفشل مشاريع الكهرباء وزاد الفقر

فلسطين اليوم

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أ. سلامة معروف ، اليوم الاثنين 25/9/2023، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يمعن في حصاره الخانق على قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد أكثر من 400 مريض، وفقدان الأدوية، وتراجع الناتج المحلي، وافشال مشاريع الكهرباء.

ويعيش قطاع غزة، في عزلة، بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 17 عاماً، فباتت الأوضاع الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع أكثر سوءاً يوماً بعد آخر.

وأوضح معروف في تصريح صحفي، حول الحصار على قطاع غزة، أن الاحتلال يمنع أكثر من 6000 مريض سنوياً من الخروج للعلاج عبر معبر بيت حانون "إيرز"، وذلك أدى لفقدان أكثر من 400 مريض لحياتهم.

كما أن الحصار –وفق معروف- تسبب بفقدان 43% من الأدوية داخل وزارة الصحة وأكثر من 25% من المستهلكات الطبية، ومنع دخول عشرات الأجهزة الطبية، وقطع الغيار الخاصة بها.

وأشار إلى أن استمرار الحصار أدى إلى تراجع إنتاج القطاع الصناعي في الناتج المحلي لنحو 1% فقط بعد أن كان يساهم بـ5،7% من الناتج، وأكثر من 2500 منشأة ومصنع تم تدميرها بشكل كلي أو جزئي خلال السنوات الماضية.

كما أوضح معروف، أن الاحتلال يمنع أكثر 1200 مادة من المواد الخام، إضافة لإعاقة حركة التصدير التي تمثل مورداً مهماً من موارد الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد معروف، أن الحصار أدى ل تراجع عدد العاملين في الصيد إلى 2000 بعد أن كان يصل لنحو 5000، جراء سياسة تقيد الوصول التي يمارسها الاحتلال على الصيادين، ومصادرة أدواتهم ومراكبهم والانتهاكات بحقهم.

كما بين، أن الاحتلال يواصل إفشال كل المشاريع التي جرى العمل عليها لحل مشكلة الكهرباء ومنع إدخال ما تحتاجه البلديات لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى التدمير المتكرر من قبل الاحتلال للبنية التحتية.

وشدد على أن نسبة البطالة وصلت إلى 47%، وبين الشباب الخريجين تصل لـ75% من 162 ألف خريج من قرابة 300 ألف عاطل عن العمل.