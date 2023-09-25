لجنة أهالي المعتقلين بالضفة تعقّب على اختطاف السلطة الصحفي "السركجي"

فلسطين اليوم

استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، اليوم الإثنين 25-9-2023 ما أقدمت عليه أجهزة أمن السلطة في نابلس من اختطاف الصحفي طارق يوسف السركجي، واعتقاله ومصادرة أجهزته.

وطالب اللجنة في بيان لها، مؤسسات المدينة والجهات الحقوقية والشخصيات الاعتبارية بالتدخل العاجل لوقف الممارسات غير الوطنـية والأخلاقية التي تمارسها أجهزة السلطة بحق الصحفيين والأسـرى المحررين والنشطاء على خلفية سياسية.

وأكدت أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سلسلة انتهاكات تمارسها أجهزة السلطة في الضفة وحملتها المتواصلة لملاحقة النشطاء وتقييد حرية الرأي والتعبير وممارسة سياسة تكميم الأفواه.

نص البيان:

بيان صحفي

تعقيباً على اختطاف أجهزة السلطة الصحفي طارق السركجي

تستنكر لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة ما أقدمت عليه أجهزة أمن السلطة في نابلس من اختطاف الصحفي طارق يوسف السركجي، واعتقاله ومصادرة أجهزته.

وتطالب اللجنة مؤسسات المدينة والجهات الحقوقية والشخصيات الاعتبارية بالتدخل العاجل لوقف الممارسات غير الوطنـ.ـية والأخلاقية التي تمارسها أجهزة السلطة بحق الصحفيين والأسـ.ـرى المحررين والنشطاء على خلفية سياسية.

وتؤكد اللجنة أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سلسلة انتهاكات تمارسها أجهزة السلطة في الضفة وحملتها المتواصلة لملاحقة النشطاء وتقييد حرية الرأي والتعبير وممارسة سياسة تكميم الأفواه.

لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة

24 أغسطس 2023