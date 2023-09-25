السفير السعودي في فلسطين يقدم اوراق اعتماده للرئيس عباس في رام الله

فلسطين اليوم

قالت مصادر فلسطينية أن السفير السعودي غير المقيم لدى فلسطين نايف بن بندر السديري، سيصل غدا الثلاثاء، إلى مدينة رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ونقلت قناة الغد الفضائية عن منير الجاغوب القيادي في حركة فتح أن السفير السعودي سيقدم أوراق اعتماده للرئيس عباس.

وكان السفير السعودي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، نايف بن بندر السديري قد قدم في اغسطس الماضي نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً وغير مقيم لدى فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور السفير الفلسطيني لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد عطا الله خيري.