فلسطين اليوم

نشرت وكالة الفضاء الروسية المعروفة باسم "روس كوسموس"، اليوم الإثنين 25-9-2023، صورا التقطت من على متن محطة الفضاء الدولية تظهر نتائج الفيضانات المدمرة التي شهدتها مدينة درنة الليبية.

ونشر الصور رائد الفضاء قسطنطين بوريسوف بالقناة الرسمية لـ "روس كوسموس" على تطبيق "تليغرام".

ويُشار إلى أنه قد ضرب إعصار دانييل ساحل شرق ليبيا وغمرت الأمطار الغزيرة مدينة درنة، وسقط أكثر من ثلاثة أرباع الأمطار السنوية، في الوقت الذي تندر فيه الفيضانات في هذه المنطقة القاحلة للغاية.

جدير ذكره وبحسب الخبراء فإن هذه الأمطار الغزيرة التي ضربت ليبيا مؤخراً تحدث مرة واحدة كل 100 عام.





