روسيا تُقر تعديلات على حظر تصدير الوقود

فلسطين اليوم

أقرت السلطات الروسية، اليوم الإثنين 25-9-2023، تعديلات على قرار حظر تصدير الوقود.

وذكرت وكالة رويترز، أنه بموجب القرار رُفعت القيود المفروضة على الوقود المستخدم في تزويد بعض السفن، والديزل الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، بحسب ما أظهرت وثيقة حكومية.

كما رفعت موسكو القيود المفروضة على تصدير الوقود الذي سبق أن وافقت شركتا السكك الحديدية الروسية وترانسنفت، على تصديره، قبل الإعلان عن الحظر الأولي، الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوكالة، أنه ما زال الحظر المفروض على جميع أنواع البنزين والديزل عالية الجودة ساريا.

ويُشار إلى أنه أعلنت روسيا الخميس الماضي، أنها حظرت مؤقتا صادرات البنزين والديزل إلى جميع الدول باستثناء أربع دول سوفيتية سابقة، على أن يسري القرار فورا لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.