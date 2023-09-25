ما حكم الاجتهاد في إخفاء العمل الصالح عن الناس؟

فلسطين اليوم

ما حكم الاجتهاد في إخفاء العمل الصالح عن الناس؟ يتبادر إلى ذهن الكثير من الناس السؤال عند تأدية الأعمال الصالحة كالخشوع في الصلاة مثلاً أنه لا يستطيع الخشوع في العبادة في حالة كان في جانبه الأهل، فما موقف الشريعة من الاجتهاد في إخفاء في عمل الخير.

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ما حكم الاجتهاد في إخفاء العمل الصالح عن الناس؟

الإجابــة

رأى الكثير من العلماء المسلمين، في الاجتهاد في إخفاء الأعمال الصالحة عن الأهل ما يلي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

وما حكم الاجتهاد في إخفاء العمل الصالح عن الناس؟ واعتقد العلماء أن الاجتهاد في إخفاء أعمال الخير أمر حسن، والأصل في المسلم أن يجعل له خبيئة من عمل صالح. وأن ما استطاع أن يعمله خفية، فلا يظهره للناس.





ما حكم الاجتهاد في إخفاء العمل الصالح عن الناس؟

وأشار العلماء، إلى أنه لا ينبغي ترك العمل الصالح مخافة اطلاع الناس عليه، وعلى المسلم أن يطيع الله سواء كان في الخلوة أو الجلوة، ولا يمنعه من صالح العمل كون الناس يرونه، فإن الأصل أنه لا يبالي بهم، وأن ما فيه يشغله عن مراقبة أفعالهم.

وأكدوا على أنه يجب عمل الصالحات سواء حضر الناس أو غابوا.