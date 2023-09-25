السيسي يكشف حجم الإنفاقات المصرية خلال 8 سنوات

فلسطين اليوم

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 25-9-2023، أن هدف ما قامت به الدولة خلال السنوات الثماني الماضية هو أن تبقى مصر قادرة وقوية ببنية أساسية على أن تتقدم للأمام.

وقال السيسي في تصريحات: "أنفقنا أموالاً هائلة لبناء بنية أساسية للدولة تستطيع من خلالها أن تتقدم إلى آفاق ضخمة جداً من التنمية في المجالات المختلفة".

وأضاف الرئيس المصري: "كان مسارنا إننا قلنا كدولة أن تقوم بهذا الأمر وتوفر التمويل الاستثماري المطلوب، نتحدث عن تريليونات من الدولارات والجنيهات تم إنفاقها خلال الثماني سنوات لهذه البنية الأساسية التي بقيت متطورة وكافية للانطلاق إلى مستقبل أفضل اقتصاديا".

وتابع السيسي: " جزء كبير من التمويل أو جزء كبير من الأموال التي أنفقت كان نصيب شركات القطاع الخاص فيها ضخم جدا".