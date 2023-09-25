مستويات مرتفعة لأسعار النفط مع توقعات بصعود إضافي

فلسطين اليوم

استقرت أسعار النفط، اليوم الاثنين 25/9/2023 ، بالتزامن مع زيادة توقّع صناديق التحوّط ارتفاع الأسعار، نتيجة تقليص الإمدادات، بعد توقّف خلال الأسبوع الفائت.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 0.7% قبل أن تصل الأسعار خلال التداول إلى أعلى من 90 دولاراً للبرميل.

وعززت صناديق التحوّط مراكزها الصعودية على خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى منذ شباط/فبراير 2022، على خلفية ارتفاع الأسعار وتخفيف التقلّبات، في حين أضاف بنك "جيه بي مورجان تشيس وشركائه" إلى التوقعات أن يشهد السوق "دورة نفط فائقة" (وهي فترات تكون فيها أسعار المنتجات أعلى من أسعارها المعتمدة على المدى البعيد).

كما ارتفع النفط بأكثر من الربع منذ نهاية حزيران/يونيو، مع استعداد الأسعار لتحقيق أكبر مكسب ربع سنوي منذ آذار/مارس 2022، بفضل قيود العرض من "أوبك+"، وتوقعات أكثر تفاؤلاً في أكبر اقتصادين عالميين، الولايات المتحدة والصين.

وأعادت هذه الزيادة الحديث عن إمكانية وصول سعر النفط الخام إلى 100 دولار للبرميل، في حين زادت ضغوط الأسعار لدى المستوردين.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين الأول/نوفمبر بنسبة 0.1%، ليصل إلى 90.15 دولاراً للبرميل، في الساعة 11:51 صباحاً في سنغافورة.