ما سر شعبية ماني في السعودية؟

فلسطين اليوم

كشفت والدة نجم النصر ساديو ماني، عن سعادة نجلها الكبيرة بقراره القدوم إلى السعودية، ووصفت والدته تلك الخطوة بأنها الأفضل في حياته.

جاء ذلك خلال تواجد عائلة المهاجم السنغالي في مدرجات ملعب "الأول بارك" خلال مواجهة الأهلي في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، والتي انتهت لصالح النصر 4-3 دون أن يسجل ماني لكنه قدم أداء جيدا.

وعبرت والدته عن سعادتها الكبيرة بالتواجد في السعودية، وكشفت عن سر حب المشجعين والمنافسين لولدها، قائلةً: "ما شاء الله، كل شيء منظم في السعودية، هناك الكثير من الطاقة، أقدم دعمي للفريقين وحبي لماني، الجميع يحب ساديو، مشجعو فريقه والفرق الأخرى والجميع في السعودية، فهم يعلمون أنه مسلم جيد ولاعب جيد، لذا أنا فخورة جدا بساديو والسعودية".

وأضافت والدة اللاعب ماني: "الحمدلله، الحكومة السعودية وفريقه اعتنوا به جيدا هنا، هذا كان أفضل قرار اتخذه ساديو في حياته، الحمدلله أن الله وجهه لتلك البقعة من العالم، السعودية، وندعو الله أن يحققوا كل ما يريدون".

جدير ذكره أن ماني انضم للنصر هذا الصيف قادما من بايرن ميونخ الألماني، ويقدم أداء مميزا مع زميليه كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا في هجوم العالمي.