الرئيسي الإيراني: التطبيع مع السعودية أكبر جائزة لـ "إسرائيل" سيُغير الشرق الأوسط

فلسطين اليوم

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد 25/9/2023، إن تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والسعودية "التي تستضيف أقدس الأماكن الإسلامية هو أكبر جائزة للكيان المحتل ويغير جيوبوليتيك الشرق الأوسط".

وشدد رئيسي، في مقابلته مع قناة "سي أن أن" الأميركية، أوردت وكالة "إيسنا" الإيرانية أجزاء منها، على أن الجهود الأميركية لتطبيع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي ودول الخليج "لن تنجح أبداً".

وذكر الرئيس الإيراني أن بلاده لا تسعى إلى إنهاء عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، مضيفاً أن "إيران ليست لديها أي مشكلة مع قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع النووية"، معلقاً على إنهاء تراخيص بعض مفتشي الوكالة بالقول إن "طهران لم تعلن أنها لا تريد حضور مفتشي الوكالة على أراضيها".

وعن الاتهامات الغربية والإسرائيلية لبلاده بانتهاج برنامج نووي غير سلمي، قال الرئيس الإيراني إن إيران "أعلنت مراراً أن استخدام السلاح النووي، وبشكل عام أسلحة الدمار الشامل، لا مكان له في برنامجنا"، مضيفاً "إننا لا نؤمن بهذه الأسلحة ولا حاجة لنا بها".