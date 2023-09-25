الرابط الإسلامية تستقبل الطلبة في كلية الدراسات المتوسطة بجامعة الأزهر بغزة

فلسطين اليوم

استقبلت الرابط الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، طلبة كلية الدراسات المتوسطة بجامعة الأزهر؛ بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023 _ 2024م.

بدوره، أكد مسؤول ملف الجامعات بإقليم غزة عبد العزيز حرارة، أنَّ الرابط الإسلامية، مستمرة باستقبالات الطلبة في كافة الجامعات والكليات على مستوى القطاع .

وأشار حرارة إلى أن هذه الاستقبالات ما هي إلا بداية للأعمال الخدماتية التي ستقدمها الرابطة للطلبة خلال العام الدراسي .

وقال حرارة : "الرابطة الإسلامية ستقدم كل ما لديها لمساعدة الطالب وتسهيل مشروع تقدمه ونجاحه."











