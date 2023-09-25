فلسطين اليوم

شاركت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ظهر اليوم الاثنين، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الأطر الطلابية في جامعة بيرزيت، احتجاجًا على ممارسات الاحتلال واقتحام حرم الجامعة أمس واعتقال عدد من الطلبة.

ورفعت الأطر الطلابية المشاركة في الوقفة الصور المنددة بانتهاكات الاحتلال، والداعية إلى احترام المؤسسات التعليمية، كما رددوا الهتافات الداعمة للمقاومة وكتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس والتي تصدت لعدوان الاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت أمس الأحد حرم جامعة بيرزيت وقامت باعتقال 8 من طلبتها من بينهم رئيس مجلس طلبة الجامعة عبد المجيد حسن، في انتهاك صارخ وتعدٍ واضح على المؤسسات التعليمية.







