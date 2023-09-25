يديعوت: كيف تستعد "إسرائيل" للمفاجأة المقبلة؟

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين 25-9-2023، أن كيان الاحتلال "الإسرائيلي" يستعد لمفاجأة، ولكن كيف تستعد لهذه المفاجأة التي لم تفصح الكثير عنها.

وبدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "إن المفاجأة المقبلة ستأتي والسؤال هو كيف تستعد إسرائيل لها؟ بحسب وصفها.

وأضافت الصحيفة العبرية: "في أعقاب زيارة غالانت لحدود قطاع غزة، الجيش يعزز قواته على حدود غزة".

من جانبها، أكدت "معاريف" العبرية بقولها: الجيش "الإسرائيلي" يعزز قواته في محيط غزة".

وكانت زعمت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الأحد، أن هناك نوايا لدى المقاومة الفلسطينية من إطلاق صواريخ من غزة أو من الجبهة الشمالية "لبنان". بحسب قولها.

وبدروها، قالت القناة ١٤: "إسرائيل" لديها تحذيرات من احتمالية اطلاق صواريخ من غزة أو الشمال من قبل المقاومة الفلسطينية".

كما زعمت بقولها:" هذه المحاولات تأتي؛ لتخريب ما يسمى بعيد "الغفران" وهذا "تعدي للخط الأحمر". وفق وصفها.