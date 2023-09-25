فلسطين اليوم

أظهر مقطع فيديو لسحابة مخيفة مذهلة الحجم، تتحرك عبر السماء في ‏جنوب البرازيل.

وتم عرض حركة السحابة الضخمة بطريقة الحركة السريعة، وتم رصدها في مدينة كاكسياس دو سول في البرازيل.

وتُعرف هذه السحابة في علم الأرصاد الجوية باسم "سحابة الرف"، وهي عبارة عن تشكيل سحابي واسع النطاق على شكل موجة يسبق عادة العواصف، وتتشكل عند التقاء منطقة بحرارة مرتفعة مع الهواء البارد، وفقا لقناة "جي 1" البرازيلية.

وأوضحت عالمة الأرصاد الجوية البرازيلية، ألانا غابرييلي، لقناة "جي 1": "تتشكل السحابة عادة عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة على الأرض وتواجه طبقة من الهواء البارد، كما أنها مفضلة بالرياح القوية التي تعمل في الطبقات الأولى من الغلاف الجوي".

وأضافت أن "هذه السحب "الرف" تتشكل عندما يكون هناك قدر كبير من عدم الاستقرار، إذ يرتفع الهواء الدافئ فوق طبقة من الهواء البارد، وتتكثف السحابة سريعا، مما يخلق تأثيرا جميلا بقدر ما هو مخيف".