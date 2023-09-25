وفد الجهاد يعزي باستشهاد نجل الدكتور أبو حسن في جنين

فلسطين اليوم

قدَّم وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، واجب العزاء والمباركة لعائلة أبو حسن الكرام والدكتور المجاهد عماد أبو حسن باستشهاد نجله المجاهد عبد الله عماد أبو حسن (18 عاماً) في بلدة اليامون شمال غرب مدينة جنين.

وضمَّ وفد الحركة عدداً من القادة والأسرى المحررين والشخصيات الاعتبارية، مقدمين واجب العزاء والمواساة لعائلة الشهيد أبو حسن، ووالده الدكتور عماد، بارتقاء نجلهم شهيداً مجاهداً ومدافعاً عن أرضه في وجه العدوان المجرم.

وقال القيادي المحرر طارق قعدان: إن الشهادة هي تكريم إلهي للمقاتلين في سبيل الله، الذين اختاروا هذا الطريق عن تبصر ويقين، مدركين حقيقته وماَلاته، معتبراً أن عبد الله مثَّل نموذجاً للفتى الذي استظل بظل الإيمان والوعي والثورة.

وأشاد قعدان بوالد الشهيد، الدكتور المجاهد عماد أبو حسن مستذكر سابقته وفضله في هذا المشوار الجهادي العظيم، وما قدمه من سنوات السجن والإبعاد وما يقدمه اليوم من ضريبة انتماء بفقدان نجله وفلذة كبده على طريق القدس.

وكان الشهيد عبد الله عماد أبو حسن (18 عاماً) من بلدة اليامون، وأحد مجاهدي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، قد ارتقى شهيداً يوم الجمعة الموافق 22-9-2023م، خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر دان غرب جنين.

يشار إلى أن الدكتور عماد أبو حسن (59 عاماً) من مواليد جنين، ومن مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي، حيث رافق الدكتور فتحي الشقاقي، وأمضى 7 سنوات في سجون الاحتلال، وتعرض للإبعاد إلى دولة السودان، وحاصل على درجة الدكتوراه في اللغة العربية، ويعمل محاضراً في الجامعة العربية الأمريكية.