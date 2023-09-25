حكومة غزة تحدد موعد إجازة المولد النبوي الشريف

فلسطين اليوم

اعلنت حكومة غزة اليوم الاثنين 25/9/2023 ، ان موعد اجازة المولد النبوي يوم الخميس القادم .

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف ، ان الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكان مجلس الوزارة برام الله أعلن اليوم الاثنين 25/9/2023 ، ان يوم الخميس المقبل الموافق 28/ 9 عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكان مجلس الوزراء كان قد اعلن ان موعد المولد النبوي هو يوم الاربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 ، 12 ربيع الأول ، ليغير الموعد مجدداً للخميس .