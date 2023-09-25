الخارجية الأردنية تستنكر انتهاكات المستوطنين للقدس

فلسطين اليوم

استنكرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، الانتهاكات التي نفذها المستوطنون المتطرفون باقتحام المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأدانت الخارجية الأردنية، السماح للمستوطنين بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد والمقابر الإسلامية تحت حماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

لليوم الثاني على التوالي ، يواصل عشرات المستوطنين، صباح اليوم، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، تزامنا مع ما يسمى بـ"عيد الغفران".

وأعاقت قوات الاحتلال دخول المواطنين لساحات الحرم، لتأمين دخول المستوطنين بأعداد كبيرة، احتفالا بما يسمى "يوم الغفران"، وشددت من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة

ودعت جماعات "الهيكل" المزعوم، لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى، في ذكرى ما يسمى بـ"عيد الغفران".

وقد أعلنت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة، منذ صباح يوم أمس الأحد وحتى مساء اليوم الاثنين.

وكان اتحاد "منظمات الهيكل" المزعوم قد دعا إلى اقتحام مركزي للأقصى عشية "يوم الغفران".