هل إجازة المولد النبوي بالمدارس الحكومية و"الأونروا" الأربعاء أم الخميس بفلسطين

فلسطين اليوم

هل اجازة المولدي النبوي بالمدارس الحكومية و"الأونروا" الاربعاء أم الخميس بفلسطين ، سؤال ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي منذ اللحظة الاولى التي أعلنت فيها عدد من الدول العربية عن تعديل موعد إجازة المولد النبوي من الاربعاء للخميس ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تجيب عن تساؤل المواطنين وخاصة ان عن الاجازة تفصل يومان فقط .

هل اجازة المولد النبوي بالمدارس الحكومية و"الأونروا" الاربعاء أم الخميس بفلسطين

قرر مجلس الوزارة برام الله اليوم الاثنين 25/9/2023 ، ان يوم الخميس المقبل الموافق 28/ 9 عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ليعدل بذلك الموعد السابق والذي كان مقرر الاربعاء.

وكان مجلس الوزراء كان قد اعلن ان موعد المولد النبوي هو يوم الاربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 ، 12 ربيع الأول .

هل اجازة المولد النبوي بالمدارس الحكومية و"الأونروا" الاربعاء أم الخميس بفلسطين

مدارس الاونروا في فلسطين لم تعلن حتى اللحظة عن موعد اجازة المولد النبوي الشريف ، الا ان ادارة الاونروا في تتبع الدول المضيفة في كافة المناسبات .

وكانت مصر اعلنت يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر من الشهر الجاري هو اجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023 بإقرار بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص والقطاع العام.

في حين أعلنت الحكومة السعودية يوم الأربعاء المقبل والموافق 27 سبتمبر 2023 الذي يصادف هجريا يوم 12 ربيع الأول 1445 اجازة رسمية وذلك للاحتفال بذكري مولد النبوي الشريف 2023