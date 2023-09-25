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غزة ورام الله : الخميس المقبل عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
أعلن مجلس الوزارة برام الله اليوم الاثنين 25/9/2023 ، ان يوم الخميس المقبل الموافق 28/ 9 عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وكان مجلس الوزراء كان قد اعلن ان موعد المولد النبوي هو يوم الاربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 ، 12 ربيع الأول .
اعلنت حكومة غزة ان موعد اجازة المولد النبوي يوم الخميس القادم .
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف ، ان الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.