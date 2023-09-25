مصر تجدد مطالبتها "إسرائيل" بوقف اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى

فلسطين اليوم

جددت مصر مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى، تزامنا مع فترة الأعياد اليهودية التي تشهد تزايد الاقتحامات.

وأدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء أمس الأحد، "اقتحام مجموعة من المتطرفين بقيادة عضو في الكنيست الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية.

واعتبرت مصر أن هذه الخطوة "تمثل حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتحمل في طياتها مخاطر تأجيج العنف والتوتر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وطالبت مصر السلطات الإسرائيلية "بضرورة الوفاء بالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف مثل هذه الممارسات التصعيدية لما تمثله من انتهاك صريح للوضعية القانونية والتاريخية القائمة لمدينة القدس ومقدساتها الشريفة".

وشددت الخارجية المصرية على "ضرورة احترام الوضعية القائمة للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف باعتباره وقفًا خالصًا، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، لعبادة المسلمين".