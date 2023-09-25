البرلمان العربي يُدين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

فلسطين اليوم

أدان البرلمان العربي، اليوم الاثنين، بأشد العبارات اقتحامات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك، بقيادة المتطرف غليك، والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد والمقابر الإسلامية، بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي.

واستنكر البرلمان العربي، في بيان، اقتحام قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي الشريف ومنع دخول المصلين إليه، وهو أمر ينتهك حرية المصلين في التوجه للمساجد وأماكن العبادة بحرية وأمان.

واعرب عن إدانته العدوان الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، والذي أدى الى استشهاد شابين، وتدمير البنية التحتية للمخيم، وتصعيد وتيرة الاعتداءات الوحشية على المواطنين في قطاع غزة.

واعتبر البرلمان العربي، أن هذه الجرائم هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تضاف لجرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكداً أن اقتحامات واعتداءات الاحتلال هي دعوة لتأجيج دوامة العنف وتفجير ساحة الصراع.

وحمل البرلمان العربي القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، والتي ستؤدي إلى انفجار الأوضاع، وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

ودعا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومجلس الأمن، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، إلى الضغط على "إسرائيل" من أجل وضع حد لجرائمها وانتهاكاتها المتكررة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية لإجبار الاحتلال لإنهاء احتلاله على الأراضي الفلسطينية، والكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى.

وشدّد على ضرورة احترام سُلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بإدارة شؤون الأقصى، موضحا أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، مؤكداً على الوصاية الأردنية الهاشمية.