مصر تُدين اقتحامات المستوطنين للأقصى

فلسطين اليوم

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، اقتحام مجموعة من المتطرفين، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي.

واعتبرت الخارجية المصرية، في بيان، هذه الخطوة، أنها "تمثل حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتحمل في طياتها مخاطر تأجيج العنف والتوتر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وطالبت مصر، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة الوفاء بالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف مثل هذه الممارسات التصعيدية، لما تمثله من انتهاك صريح للوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس ومقدساتها الشريفة.

وأكدت ضرورة احترام الوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، باعتباره وقفاً خالصاً، بمساحته الكاملة البالغة 144 دونما لعبادة المسلمين.

وجددت مصر مطالبتها للأطراف الدولية ذات التأثير، بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية مقدسات الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.