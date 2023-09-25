فلسطين اليوم

بدأ المُزارعون منذ أيام قليلة بجني فاكهة القشطة من أراضيهم المنتشرة في قطاع غزة، لبيعها في الأسواق المحلية وتحقيق أرباح.

وبات الناس يقبلون على شراء القشطة بشكل كبير بالرغم من ارتفاع سعرها مقارنة بالأصناف الأخرى، لمذاقها الحلو وفوائدها السحرية.

وتتفاوت أسعار فاكهة القشطة بحسب حجمها، فيباع الكيلو غرام منها من 10 إلى 18 شيكلاً، ويعتبر هذا السعر أقل من الموسم الماضي، بسبب وفرة المحصول وزيادة في مساحة الأراضي المزروعة بالفاكهة حلوة المذاق.

ويبدأ موسم حصاد فاكهة القشطة عادةً في شهر سبتمبر/ أيلول، ويمتد حتى ديسمبر/ كانون الأول، وبالرغم من تواجدها منذ سنوات في غزة، إلا إنها غير معروفة لدى الكثير من الناس بسبب ندرتها سابقاً وارتفاع سعرها الذي كان يصل لـ 25 شيكلاً.

فوائد عدة وسحرية

تحتوي فاكهة القشطة على العديد من الفوائد الصحية، تتمثل في تعزيز صحة الشعر والبشرة، ومكافحة السرطانات، وعلاج التهاب المفاصل والروماتيزم، وغيرها من الفوائد.

تظهر الأبحاث أن تلك الفاكهة تقوي جهاز المناعة من خلال تحسين القدرة على الدفاع ضد مسببات الأمراض وتعزيز تدمير الجذور الحرة.

وجد بحث نشر في مجلة “Natural Products” أن تأثيرات القشطة الشائكة على السرطان لم تتم مقارنتها بدواء دوكسوروبيسين (يسمى أيضا الأدريامايسين) فحسب، بل تجاوزتها بشكل صارخ في الدراسات المختبرية.

اقترح البحث، أن مركبين مستخلصين من بذور تلك الفاكهة أظهرا تأثيرات مماثلة لـ دوكسوروبيسين وهو دواء يستخدم على نطاق واسع في العلاج الكيميائي للسرطان.

فيما وجد الباحثون أن مركبين في النبات دمرا بشكل انتقائي الخلايا السرطانية في القولون بقوة 10000 مرة أعلى من دوكسوروبيسين.

ومع ذلك، يبدو أن مستخلص القشطة الشائكة يعمل أيضا على الخلايا السرطانية في القولون والثدي، مما يترك الخلايا السليمة على حالها، وهو ما لا يستطيع العلاج الكيميائي القيام به.

بينما وجد باحثون في جامعة بوردو أن مستخلص أوراق القشطة الشائكة قد قضت على الخلايا السرطانية في ستة أنواع على الأقل من السرطان وكانت فعالة بشكل خاص ضد خلايا سرطان البروستاتا (يصيب واحد من كل 8 رجال في المملكة المتحدة) والتهاب البنكرياس.

الجدير بالذكر أن نبات القشطة اسمه العلمي Annona sp، وهو نبات من العائلة القشطية Annonaceae، وتنتشر زراعته في السودان واليمن كما تزرع بعض أشجار منها في غزة، وتنتشر في مصر في محافظات الإسكندرية والشرقية والجيزة والمنيا وأسوان.

































